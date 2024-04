Jennifer Lopez se encuentra ‘devastada’ por no haber conseguido que su disco This Is Me... Now pasara del número 38 en Top Billboard, en su primera semana, según In Touch. ”Ella nunca ha experimentado este tipo de fracaso. Es humillante. Ella puso su corazón y alma en este proyecto. Fue una tarea enorme”, dijo una fuente a la revista. De hecho JLO lanzó una versión remix de su canción Can’t Get Enough junto a la rapera Latto, video que sólo registró 6.9 millones de reproducciones, un número bajo para la talla de estrella que es.

Ahora, la cantante, de 54 años, que gastó 20 millones de dólares de su propio dinero para financiar el álbum y el documental y la película musical que lo acompaña, ha tenido que cancelar varios espectáculos de su próxima gira de verano, detalló vanguardia.com El disco This Is Me... Now fue lanzado en febrero como secuela de su disco de 2002 This Is Me... Then, que fue escrito en medio del primer compromiso de ella y Ben Affleck, y comparte la historia de la pareja.