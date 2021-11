Gael García llega a Marvel con un especial de Halloween basado en ‘Werewolf by night’

Aunque no se han revelado más detalles sobre la ficción, Variety indicó que Bernal podría estar interpretando el papel basado en Werewolf by Night , nombre utilizado para dos distintos personajes de Marvel: Jack Russell y Jake Gomez , ambos eran capaces de transformarse en un hombre lobo a voluntad mientras conservaban sus intelectos humanos.

De acuerdo con The Wrap, el rodaje de este especial, que llegará a la plataforma de Disney+, comenzará a principios de 2022.

El actor mexicano Gael García Bernal se sumará al Universo Marvel para un especial de Halloween basado en el personaje de Werewolf by night .

Este especial de Halloween es el último proyecto de Marvel Studios para Disney+ que se ha dado a conocer. La compañía presidida por Kevin Feige estrenó WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier y Loki durante los primeros seis meses del 2021; actualmente se encuentra preparando el lanzamiento de Hawkeye (24 de noviembre) y trabajando en las series She-Hulk, Ms. Marvel y Moon Knight.

Recientemente Gael García protagonizó Old, el último proyecto de M. Night Shyamalan. Al mexicano se le podrá ver próximamente en Station Eleven, serie de HBO, y The Mother, cinta dirigida por Jennifer Lopez.