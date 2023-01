Spacey, ganador del Oscar por The usual suspects (1995) y American Beauty (1999) , vio su carrera arruinada en 2017 debido a la denuncia de acoso sexual del actor Anthony Rapp, mismas de las que fue absuelto dos años después. Actualmente se enfreta doce acusaciones en Reino Unido.

“Toda mi vida estaré agradecido a Franco Nero por haberme hecho volver al set de rodaje, por ofrecerme una película cuando todos los demás tenían miedo. El papel no importa, lo que importa es el gesto, lo que hizo en un momento particular de mi vida”, expresó Spacey en un evento previo con los medios en los que no aceptó preguntas sobre sus juicios.

En tanto que, su homenaje en el Museo Nacional del Cine originó un debate entre quienes defienden la decisión y quienes lo lamentan por la situación judicial del actor.

La directora Susanna Nicchiarelli defendió en una entrevista en La Repubblica la presunción de inocencia y a su vez cuestionó si era oportuno, también la realizadora Liliana Cavani comentó en el diario turinés La Stampa que podían haber esperado.