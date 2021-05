Giran orden de arresto contra Marilyn Manson por agresión en EU

La policía de New Hampshire publicóuna orden de arresto contra Marilyn Manson por dos cargos de agresión simple, en relación con un incidente que involucró a un camarógrafo en un concierto en agosto de 2019.

El jefe del departamento de policía de Gilford, Anthony Burpee, dijo al New York Times que la orden de arresto se emitió en octubre de 2019, pero a pesar de las notificaciones repetidas, Manson (cuyo nombre real es Brian Warner) no había regresado a New Hampshire para responder a los cargos.

La policía se negó a compartir detalles del presunto incidente.

Howard King, un abogado de Manson, le dijo al NYT que un camarógrafo del lugar había pedido más de 35 mil dólares “después de que una pequeña cantidad de saliva entró en contacto con su brazo. Después de que solicitamos pruebas de los supuestos daños, nunca recibimos una respuesta”.

Describió el reclamo como “ridículo” y dijo que “seguimos comprometidos a cooperar con las autoridades, como lo hemos hecho en todo momento”, publicó vanguardia.com.mx.