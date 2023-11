“Sabemos que hay cosas que no son para todos, no hay nada que universalmente le guste a todas las personas, en los juegos sucede como con los artistas: hay gente que no juega Call of Duty; lo que buscamos es crear momentos culturales de conexión, no necesariamente es hablarle a los fans mediante la música, les hablaremos con el personaje mediante muchos elementos y guiños en el video, con muchos elementos que tienen un toque para la gente que está familiarizada”, mencionó el director de Gestión.

“Algo que nos dimos cuenta es que el año pasado había gente de Japón, de Francia, de Suecia cantando el corrido del año pasado con la Banda MS, ahí ya estamos hablando de la plataforma de Call of Duty a nivel cultura, estamos llevando un corrido mexicano al mundo. Queremos seguir conectando a la comunidad con una colaboración con lo que pueda sumar”, añadió.

La colaboración de este video aparecerá en la página global de Call of Duty; en la portada del tema sale el mexicano como protagonista y la operadora virtual llamada Warden, que aún no se ha presentado de manera oficial, sin embargo en estos días se revelará como una nueva sorpresa a los fans.