El actor mexicano Gael García Bernal participará junto a la actriz estadounidense Nicole Kidman en la película Holland Michigan, informó The Hollywood Reporter.

La cineasta norteamericana Mimi Cave será la encargada de dirigir el filme que, según describieron medios, será un thriller al estilo de Hitchcock que involucra secretos que acechan debajo de una ciudad del Medio Oeste.

Nicole Kidman producirá el proyecto junto con Per Saari a través de su firma Blossom Films, que tiene una larga relación con Amazon, y recientemente se unió para Things I Know to Be True, una adaptación de la obra premiada de Andrew Bovell, y la próxima serie dramática Expats.

La actriz protagonizó Being the Ricardos de Amazon como Lucille Ball, un papel que le valió una nominación al Oscar a la Mejor Actriz, un Golden Globe a la Mejor Actriz Drama y una nominación al SAG.