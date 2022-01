“Al principio no sabíamos cómo iba a ser la cirugía, ni me amputaron el dedo, ni nada, me cortaron la cuarta parte de la uña, ahora el dedo gordo es flaco, me cortaron la parte de atrás, no tengo la huella completa, me erradicaron la parte de atrás, se jaló piel y se pudo cerrar”.

Al final, aseguró sentirse optimista.

“Estas pruebas que te pone Dios en la vida hay que tomarlas con mucha fortaleza, yo tengo mucha fortaleza, estoy bendecida porque tengo a mi lado gente valiosa que me cuida y protege”.