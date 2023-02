El falso documental Marcel the Shell with Shoes On, de Dean Fleischer Camp, podría ser la gran contrincante del filme del mexicano, tras haber recibido tres premios en categorías como Mejor Película Indie, Mejor Doblaje y Mejor Escritura.

Por su parte, la cinta Puss in Boots: The Last Wish, que retoma al simpático Gato con Botas de Shrek, se llevó dos Annie en las categorías de Mejor Guión Gráfico y Mejor Editorial.

Mientras que el cortometraje animado The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse se llevó cuatro galardones y la súper producción de James Cameron, Avatar: The Way of Water, logró dos premios a Mejor Animación de personajes en una película live-action y otro a Mejores Efectos Especiales.

La buena racha de Guillermo del Toro inició este 2023 con el Globo de Oro en la categoría de Mejor Película Animada. Ese galardón es para muchos un fuerte pronóstico de lo que puede suceder en los Óscar.