Sin novedad en el frente, la cinta dirigida por Edward Berger, que trata de conflicto bélico, caracterizado en la crueldad de la Primera Guerra Mundial, fue la gran ganadora en los premios Bafta, con seis galardones, entre ellos el de Mejor Película. Los British Academy Film Awards son los galardones más importantes de la industria que otorga la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión. La cinta de Berger que se recrea en la soledad, lo inhumano y la barbarie del conflicto, se convirtió en la gran triunfadora de la velada con el premio a Mejor película, Mejor película de habla no inglesa, Mejor guion adaptado, Mejor banda sonora, Mejor sonido y mejor Fotografía.

Elvis se llevó cuatro premios, entre ellos el de Mejor Actor y Aston Butler se impuso a Colin Farrell, que competía por The Banshees of Inisherin, y Brendan Fraser, por The Whale. Esta cinta biográfica del Rey del rock and roll ganó como Mejor casting y Mejor vestuario. La gala se llevó a cabo a orillas del Támesis, en el Royal Festival Hall del Southbank Centre. El director mexicano Guillermo del Toro, se llevó el galardón de Mejor Película Animada, por su película Pinocchio.

‘Sin novedad en el frente’ la gran ganadora de los Bafta 2023.

En su discurso dio las gracias a Netflix por la oportunidad de realizar su cinta. “Y me gustaría agregar que le agradezco mucho a los Bafta permitirnos estar aquí, porque la animación no es algo para niños. Es un medio de arte, para todos. Debe estar en esta conversación”, dijo Guillermo del Toro al recibir su premio. Habló además sobre la importancia del trabajo de animación, que es una rama del cine que no está solo dedicada para los niños y niñas, sino que además es un campo ampliamente artístico que debe quedarse en la conversación cinematográfica. En compañía del equipo, el director de origen tapatío agradeció a la Academia Británica de Cine por hacer posible que cintas como Pinocho, de tintes de animación, pudiera competir en categorías donde normalmente no son tomadas en cuenta.

Jamie Lee Curtis, nominada a mejor actriz secundaria, aportó uno de los mejores chistes de la noche al criticar la decisión de Netflix de prohibir compartir cuentas.

Aston Butler ganó el Premio Bafta como Mejor Actor en la película ‘Elvis’. ( )

“Todos los miembros de la industria compartimos la misma. Ya se saben la contraseña”, dijo la actriz. Troy Kotsur, actor sordo que ganó el año pasado el Bafta a mejor actor secundario por “Koda”, cometió uno de los errores de la noche, que quedó en anécdota, al anunciar el premio a mejor actriz secundaria a Carey Mulligan, cuando la ganadora había sido Kerry Condon.

Barry Keoghan ganó un Bafta como Mejor actor de reparto, por ‘Los espíritus de la isla’. ( )

“The Banshees of Inisherin” ganó los premios de actor y actriz de reparto, así como el de mejor guion original, entre otros. Entre el público, estuvieron los príncipes de Gales cinco meses después del fallecimiento de la reina Isabel II. Durante la ceremonia Helen Mirren rindió un homenaje muy especial a la soberana británica que despertó la emoción de todos los presentes, sobre todo de los príncipes Guillermo y Kate, que no pudieron evitar que sus ojos se llenarán de lágrimas al escuchar las palabras de la Mirren hacia Isabel II. “Sin su apoyo, los Bafta no hubieran sido lo mismo. Es indiscutible que ha sido la líder de la nación desde su coronación y durante su reinado conoció a las mayores estrellas de esta industria y vio desde los años dorados de Hollywood hasta la época del ‘blockbuster’”. Mirren, que interpretó a la monarca en la película de 2006 The Queen, dirigida por Stephen Frears, recordó la aportación de Isabel II al cine británico, con un discurso acompañado de un vídeo de la reina con algunas de las personalidades más importantes del mundo cinematográfico a lo largo de la historia. Mientras la actriz decía su emotivo discurso, el príncipe Guillermo y Kate Middleton lloraban en sus asientos. Cate Blanchett ganó el Bafta a mejor actriz principal, mientras que “Everything Everywhere All At Once” fue la gran decepción de la noche y solo convirtió una de sus diez nominaciones en un premio (mejor edición).

La rapera, cantante y actriz británica Little Simz se presentó en la ceremonia de los premios y sorprendió a los asistentes al interpretar Heart on Fire, que se desprende de su último disco No Thank you (2022) y tener como invitada a la legendaria Joan Armatrading tocando la guitarra.