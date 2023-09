A nueve años de su muerte (4 de setiembre de 2014), Gustavo Cerati sigue vigente y la edición estadounidense de la revista Billboard lo incluyó en el ranking de los líderes de bandas más influyentes.

Gustavo Cerati ocupa el puesto 33 de 50 lugares, con él aparecen Mick Jagger, Stevie Nicks y Freddie Mercury. También Rubén Albarrán, de Café Tacvba, es el otro latinoamericano que integra el listado.

Su voz marcó generaciones, dejó una estampa en la música latinoamericana y lo llevó ubicarse en este prestigioso ranking, en el que solo figura otro músico de lengua hispana, el mexicano Rubén Albarrán (en el número 49), de Café Tacvba.

El listado se confeccionó para celebrar las siete décadas de rock, Cerati comparte el reconocimiento con otros grandes músicos de la historia.

El top ten del ranking lo conforman cantantes y líderes de grupos, como Mick Jagger (Rolling Stones), Stevie Nicks (Fleetwood Mac), Freddie Mercury (Queen), Robert Plant (Led Zeppelin), Kurt Coabin (Nirvana), David Byrne (Talking Heads), Debbie Harry (Blondie), George Clinton (Parliament/Funkadelic), Bono (U2) y Axl Rose (Guns N’ Roses).

También aparecen Robert Smith (The Cure), David Lee Roth (Van Halen), Jim Morrison (The Doors), Eddie Vedder (Pearl Jam), Janis Joplin (Big Brother & The Holding Company) y Paul McCartney (The Beatles), entre otros.

“Gran líder de la banda argentina Soda Stereo, emergió en los años 80 como una figura trascendente cuya presencia en el escenario combinaba encanto y mística. Con una voz etérea, que bailaba entre la inquietante vulnerabilidad («Té para 3») y la altísima intensidad («Persiana americana»)”, escribió la periodista Isabel Raygoza sobre Cerati, en el listado, de acuerdo con elciudadanoweb.