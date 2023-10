“La gente empezó a ver televisión de nuevo: los niños pequeños, los mayores, todo el mundo”, le dijo Guevara a Rolling Stone a mediados de septiembre, unas semanas después de su victoria. “ Me quedé con el ojo cuadrado. Me sorprendió completamente la reacción”, dijo la influencer en la entrevista que le hizo la revista Rolling Stones.

Con el nuevo programa en mente, Guevara dice que ya está planeando “la reinvención de Wendy”: está pensando en música, papeles en telenovelas e incluso una incursión en el mercado estadounidense, que se vio privado de ver La Casa, ya que el programa solo se transmitió en México . . También ha pensado mucho en ser descrita como una “representación de la comunidad LGBTQ”. Ella se niega a verse a sí misma como tal.

“Aunque lo aprecio mucho”, dice Guevara, haciendo una pausa a mitad de la frase para posar para una selfie de los fanáticos que gritan. “No quiero que me vean como una representación. Prefiero que me vean como un reflejo de lo que enfrentan las mujeres trans”.

“¿Qué pasa si la cago algún día?” Guevara añade entre risas. “¡Me van a crucificar!”

En el programa, confesó, nunca rehuyó hablar de temas tabú, como las complejidades de su identidad trans y su pasado como trabajadora sexual.

“Mucha gente no habla de trabajo sexual , pero yo soy transparente sobre mis orígenes”, dice. “Sentimos, reímos, lloramos. Espero que ayude a la gente a respetar la vida de los demás”.

Guevara ha lanzado varias canciones pegadizas con letras sexys y cursis, como “ Result y Resalta ” y “Hasta Que Salga el Sol”. Planea visitar Estados Unidos y está en proceso de obtener su visa para ir a trabajar allá. Además, ya tiene una invitación especial de su ídolo, Thalía.

“Ando bien mamona porque Thalía me invitó a su casa”, dice con una sonrisa de satisfacción. “’¿Cuándo vienes a verme?’ Thalía ha sido muy dulce y me ha dicho que si alguna vez necesitaba algo, si me sentía triste o necesitaba un consejo, ella estaría ahí para ayudarme”.