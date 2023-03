Chris Rock devolverá el golpe de la forma en que mejor lo hace, sobre el escenario. El legendario cómico está programando un especial en vivo en Netflix el 4 de marzo, donde se referirá al episodio de Will Smith abofeteándolo en los Oscar, y que llevará por título Chris Rock: Indignación selectiva.

La noticia fue reportada por primera vez por el diario The Wall Street Journal. Rock preparó el material para el especial en enero durante un espectáculo en la arena en Charleston, donde compartió cartel con Dave Chappelle.

Vestido completamente de blanco, abordó el ahora tristemente célebre momento con Smith durante aproximadamente un tercio de su set, según una fuente que asistió y habló con CNN.

Rock habla sobre la indignación colectiva tras el incidente de los Oscar y hace varios chistes.

“Lo que la gente quiere saber... ¿Te dolió? Diablos, sí, me dolió. Él interpretó a Muhammad Ali, yo interpreté a Pookie en New Jack City. Incluso en las películas animadas soy una cebra, él es un maldito tiburón. Me golpeó tan fuerte que escuché Summertime resonando en mis oídos”, bromeó Rock, según la fuente.