Desde el incidente en los premios Oscar, Chris Rock se ha negado a hablar directamente de la bofetada que le proporcionó Will Smith, sin embargo, en los shows donde recientemente se ha presentado, el comediante ha dado pistas de cómo se siente frente a esta situación, pero no ha sido hasta hoy que sus declaraciones han causado confusión en su público.

No sabemos si lo dijo en broma o en serio, pero lo cierto es que Rock aseguró en uno de sus shows en vivo en Indio, CA, que no revelará detalle alguno del incidente más hasta que le paguen por ello, según el periódico Palm Springs Desert Sun.

“Estoy bien, tengo todo un show y no voy a hablar de eso hasta que me paguen. La vida es buena. He recuperado el oído”, dijo.

La primera vez que Rock habló sobre el incidente fue la noche de su show en Boston días después de la gala. “No he hablado con nadie, a pesar de lo que ustedes hayan oído”, dijo a los presentes.

“Todavía estoy procesando lo que pasó”, dijo delante de todos, sin dar más detalles de la situación. Luego, durante un stand-up sorpresa en el Comedy Cellar de Nueva York, el comediante le dejó saber al público que no hablaría del tan sonado tema.