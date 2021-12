Hacen largas filas para comprar boletos para el estreno de nueva cinta de ‘Spider-Man’ en Mazatlán

Este lunes comenzó la preventa para el estreno de la película Spider-Man: No Way Home, y los fanáticos no perdieron tiempo y empezaron las largas filas para adquirir boletos en el Cinépolis que se encuentra dentro del centro comercial La Gran Plaza.

Aunque la nueva cinta del “Hombre Araña” llegará hasta el 15 de diciembre, ha sido tanta su demanda que comenzaron la preventa este lunes a las 00:01 horas, sin embargo, trascendió que la página de Cinépolis se cayó por la demanda y hubo quienes decidieron ir hacer una fila, a pesar de que la pandemia por coronavirus no ha cesado.

Fue la misma administración de La Gran Plaza quien compartió una fotografía donde se ve la larga fila que avanza por los pasillos del centro comercial, donde se aprecian en su mayoría jóvenes.

“Hoy, La Plaza amaneció así, los fans de #Spiderman madrugaron para venir por sus boletos”, se lee en la descripción de la fotografía.

Tal parece que en esta ocasión no habrá estreno de medianoche, como se acostumbra con películas de mucha demanda, pues en el sitio web de Cinépolis solo ofrece funciones a partir de las 11:00 horas del 15 de diciembre.



La nueva entrega de ‘Spider Man’

Sony Pictures confirmó que Tom Holland volverá a ser Spider-Man en una nueva trilogía dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.