Aunque hasta ahora no ha habido una confirmación de que Shakira y Piqué hayan convivido durante la fiesta, resultaría obvio que esto fuera así y que hubieran mantenido un nivel mínimo de civilidad por el bienestar del niño y, particularmente, para que la barranquillera pudiera estar al pendiente de que su ex pareja no compartiera en redes sociales ningún tipo de contenido en el que apareciera su hijo sin su consentimiento.

Hace unos días trascendió que la cantante de 45 años estaba furiosa luego de que Milan apareció en una transmisión en vivo liderada por Piqué sin que éste consultara con ella y acordara si su hijo mayor podía o no estar en una charla con adultos y abordando temas que no correspondía a un niño de, entonces, nueve años.

Shakira tampoco ha compartido ninguna imagen en sus redes sociales a manera de felicitación para Milan, siendo que desde que en junio pasado anunció de forma conjunta con Piqué el término de su relación, ha sido quien más ha “informado” de las actividades que ha tenido con él y con Sasha cuando viajaron, por ejemplo, a Los Ángeles o para celebrar los logros de su primogénito como beisbolista.