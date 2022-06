En el video se ve al barbero sonriendo cuando se da cuenta que la joven los estaba grabando.

Hasta el momento, el clip suma 7 millones de reproducciones y más de 680 mil corazones.

“Es el joven manos de tijera, cumpliendo al fin sus sueños”, “Ese se parece a Johnny mas que los propios hijos”, “Haz el sonido de “it all started when my mom met my dad, they fell in love and they had me. Hi I’m Bryan ‘n my life is kinda crazy”.

“Omg!! Sorprendida, es igual a los dos, tipo holograma jajajaja”, “ Ya veo a Belinda y Amber peleándose ”, son algunos de los comentarios.