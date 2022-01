Luego de interpretar a Alex en Dunkirk, bajo la dirección de Christopher Nolan, fue convocado para protagonizar Don't Worry Darling y My Policeman, dos largometrajes que programan su estreno para 2022. Todo indicaría que podría iniciar muy pronto el rodaje de una nueva película para el MCU en la piel de Starfox, aunque ahora el insider MiddleManMain aseguró en Twitter que el artista estaría preparando una serie para Disney+.

Estos productos originales han significado un éxito tanto para Marvel como para la plataforma de streaming, luego del furor de WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier, Loki, What If...? y Ojo de Halcón.

Aunque son solo rumores, Harry Styles podría estar a punto de confirmar una serie para el servicio por suscripción, volviéndose a poner en la piel de Eros una vez más y demostrando por qué es tan diferente a Thanos.