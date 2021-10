La serie de The Last of Us sigue en pleno rodaje. Con el episodio piloto ya concluido, HBO prepara una de sus mayores producciones en diferentes localizaciones; una de ellas es Edmonton, Canadá, que se ha dejado ver en nuevas zonas con motivo de la filmación de la primera temporada. Desde HBOsTheLastofUs han adelantado las primeras imágenes de la Boston postapocalíptica que se puede ver en el videojuego original de Naughty Dog.

Uno de los mensajes incluye incluso un video, grabado en la Rice Howard Way de Edmonton. Cabe decir que estas imágenes no se han sometido a procesos de postproducción, por lo que el resultado deja margen para mejorar y aproximarlo más a la visión de sus autores. La calle elegida recuerda, como era de esperar, a las avenidas de ciertos lugares del primer The Last of Us.