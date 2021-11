Hermana de Octavio Ocaña lo despide con emotiva carta

La familia de Octavio Ocaña se despidió del actor, quien falleció el pasado viernes 29 de octubre, y recordó en una carta de despedida compartida en redes sociales que para el artista su familia era lo más importante y lo que más amó.

Su hermana Bertha Ocaña compartió a través de Instagram una carta hacia su familiar, donde indicó que Octavio falleció “enamorado de una gran mujer y de su bello hijo”. “Te me fuiste soñando con hacer grandes cosas y yo sé que no me va alcanzar la vida para aprender a vivir con el vacío que me dejas, pero vas a estar en cada pensamiento, en cada momento, en cada triunfo y en cada fracaso”, dijo.