Dulce compartió que ha estado trabajando mucho desde el año pasado y que no sabe cómo había aguantado tanto. Sin embargo, se mostró optimista y segura de que se recuperará para su próxima presentación.

“Ya lo lloré, ya lo patalee, ya hice grandes berrinches, pero definitivamente no había manera porque mi cuerpo no daba la fuerza para resistir ante la posibilidad de una caída, un desmayo o una forma de agravar mi problema”, dijo la artista con la voz entrecortada.

“Lo más importante no es lo que me pasó, lo más importante es que estoy atendiéndome”, enfatizó. “Yo no tengo un problema mortal, tengo un problema de salud perfectamente remediable y tratable.”

La cantante agradeció el apoyo de sus fans y les pidió disculpas por no poder cumplir con su compromiso del 16 de marzo.