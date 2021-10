La ex conductora de televisión Inés Gómez Mont , reapareció en redes sociales para denunciar que las autoridades mexicanas lanzaron una orden de aprehensión en su contra para que tanto ella como su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga , entren a una prisión de máxima seguridad.

“Como se los anticipe en un comunicado anterior, he sido informada que autoridades están solicitando más órdenes de aprehensión en mi contra. Ahora por asuntos fiscales por los que ya tenía acuerdos conclusivos con el SAT y Prodecon”, escribió Inés Gómez Mont en su comunicado.

Informó que quien inició el proceso penal en contra de su esposo y en su contra fue Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quien, según dijo, no tenía autorización para este hecho, difundió milenio.com.

“Primero, que el Procurador Fiscal, el señor Carlos Romero Aranda, inició un procedimiento penal en nuestra contra, aún y cuando no tenía facultades legales para hacerlo. No estaba autorizado legalmente. De ese tamaño su sed de persecución en nuestra contra”, señaló la ex presentadora de televisión.

También aseguró que es recién que se lanzó una orden de aprehensión en su contra y no como anteriormente se había reportado. Por ello, expresó que para ella, las autoridades buscan “que se le juzgue y condene con la opinión pública”.

“Segundo, el 10 de septiembre de 2021, autoridades (desconozco cuáles) le mintieron a la prensa y al público diciendo que existía una orden de aprehensión en nuestra contra. Simplemente no había tal orden en esa fecha. Pero al parecer era más importante para esas autoridades que yo fuera juzgada y condenada en el foro de la opinión pública”, aseveró.