Daddy Yankee continúa cimentando su estatus de leyenda de la música. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos incluyó su éxito Gasolina en el Registro Nacional de Canciones, una distinción que además es histórica ya que es la primera canción de reguetón en ingresar al registro.

En total fueron 25 temas incluidos en la lista, entre los que se encuentran: Imagine, de John Lennon, Stairway to heaven, de Led Zepellin, Like a virgin, de Madonna, All i want for Christmas is you, de Mariah Carey, así como del tema oficial del videojuego Super Mario Bros.