“Me duele, lo sufro, a solas me duele muchísimo, pero quiero retirarme pudiendo hacerlo y no esperar a no poder estar de pie para retirarme. Quiero hacerlo bien, con mi mediana voz, la que Dios me hizo favor de prestarme. A veces queremos permanecer no pudiendo hacerlo ya, tiene que haber un momento para todo en la vida, por eso nacemos y morimos”, dijo el cantante con la voz entrecortada, ante los aplausos de los más de 10 mil asistentes.