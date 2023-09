Mientras hablaba del orgullo latino que se vive en los Estados Unidos, señaló que hay ocasiones donde las personas norteamericanas dan una opinión negativa del país de origen de las familias latinas, y estas responden fuertemente, defendiendo sus raíces. Estos actos no solo suceden en Estados Unidos, señaló que entre latinoamericanos que viven en su país y los que viven en la Unión Americana, en ocasiones hay roces, como es el caso de Yahritza y sus hermanos.

Debido a la colaboración que tienen con Grupo Frontera, quienes se presentarán en la celebración del 15 de septiembre en Ciudad de México, se le preguntó si ellos también estarán invitados a presentarse, a lo que respondió: “Que vengan. Si ya ofrecieron disculpas y además no fue una posición de mala fe, no podemos nosotros negarles, cancelando la participación de una niña”.

AMLO defendió a los jóvenes diciendo que “no lo hicieron de mala fe” y que su intención no fue ofender a nadie; más bien había sido un error por el que han recibido mucho castigo. Puntualizó en diferentes ocasiones que ellos ya se han disculpado múltiples veces y deben ser perdonados, ya que no fue un ataque intencionado.

Señalo que los mexicanos no pueden actuar con intolerancia, ya que “somos puro corazón”, dijo. Sobre si piensa que las personas que ‘atacan’ a la agrupación son malas, dijo que no lo pensaba; que él cree que son personas buenas que van a recapacitar y otorgar el perdón; que deben recordar que ellos no son mexicanos porque nacieron en los Estados Unidos, crecieron con otras costumbres, pero que los conecta con México las raíces de sus padres.