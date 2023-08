Como era de esperarse, el tema ha despertado fuertes críticas entre cibernautas y los seguidores de la banda mazatleca, incluso acusándolos de traición, ante la colaboración con Yahritza y su Esencia, quienes continúan en el ojo del huracán por su polémicas declaraciones en las que desprecian la cultura mexicana y su comida.

Fans dela banda intérprete de temas como La Casita, Piénsalo y El 24, han recibido en redes sociales reacciones de rechazo por la colaboración, aquí algunas de ellas.

”Cómo es posible esto!!! Banda MS haciendo esto al pueblo mexicano. Que se avergüencen de tu bandera, de tu país, de tu cultura, de tu gastronomía, de la gente hermosa qué hay en México, no tienen madre la verdad. Un seguidor menos. Los invito a que no le den like a esto, si te metes con México Yaritza Martinez. Te metes con toda la raza, ¡viva Mexico!. “Ok, entonces no le gusta hablar en español, pero cantar sí, ella dice que puro inglés, español no..Yo amo a la MS, pero a ella no”, se puede leer en los mensajes.