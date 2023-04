“ Y mentira, no es. Yo soy de los pocos que aceptan que quieren volver con su ex, a los cuantos tragos se me va a olvidar que te quiero comer, ya estoy dando la pena y no vale la pena beber por beber, mentira no es, ya estoy borracho, pero bueno y sano yo lo vuelvo a hacer”, cantan Alan y Jesús en el breve clip publicado.

El estilo musical de Fuerza Regida está vinculado al género de los corridos. Cada uno de los temas del grupo refleja parte de la cultura mexicana. Sus canciones se hacen acompañar de instrumentos como la guitarra, el acordeón, la batería y otras percusiones, incluyendo el saxofón.

La agrupación es conocida por temas como Lo estoy pensando, Ch y la Pizza, Bebé dame, 911, Se me quitó, Mi Terre CLN, Dijeron que no la iba a lograr, entre otros que los ha colocado en el gusto del público, haciendo colaboraciones con figuras como Natanael Cano, Juanpa Salazar, Grupo Frontera, Edén Muñoz, Marca MP, Alfredo Olivas, entre otros más.