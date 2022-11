Involucran a Ozuna en el asesinato del rapero Kevin Fret sucedido en 2019

Según el vocero, las autoridades revisan nexos entre Ozuna y Fret debido a que el intérprete de Solita había demandado al rapero después de que supuestamente intentara sobornarlo bajo una amenaza para que no filtrara videos comprometedores en los que participó.

La madre de Kevin Fret, Hilda Rodríguez, quien atribuye el asesinato de su hijo al cantante, dijo que la fiscal le confirmó que al reabrir el caso, se pediría declarar de nuevo a todas las personas que ya se han investigado en el pasado, incluidos Ozuna y su entonces manager Vicente Saavedra.

Eso no es todo, la activista LGTBQ+ de Puerto Rico, llamada Samantha Love declaró al programa Chisme no like estar segura de que Ozuna, quien elevó la temperatura con un adelanto de su videoclip, presuntamente está involucrado en el asesinato.