El cantante puertorriqueño Ozuna habló por primera vez de su nueva colaboración con Shakira y aseguró que trabajar con ella era uno de los sueños de su vida.

“Fue una experiencia súper bonita. Me encanta Shakira, soy fan de ella y me encanta su aura, algo bien especial. Estuve allí unas 20 horas grabando el video y de verdad que no fue un desperdicio. Me encantó, la veía todo el tiempo y todo era como ‘Wow. Shakira’”, dijo, en una entrevista con Telemundo.

Ozuna se deshizo en halagos para la barranquillera e incluso aseguró que su nuevo álbum es un excelente trabajo musical.

El reguetonero habló sobre el estado de Shakira tras la ruptura con Piqué, de acuerdo con eltiempo.com.

“Está bien, bien activa trabajando en su nuevo álbum, en su nueva producción, viene algo muy especial, cosas grandes. Me encanta Shakira, tiene una buena energía”.