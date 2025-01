Después de que su romance con Luis fuera catalogado como ‘’El gran amor en la vida de Luis Miguel’’, Issabela Camil no descarta publicar un libro y revelar algunos detalles de lo que fue su vínculo con el artista.

“Es un tema que lo he platicado muchas veces, creo que es una parte de mi vida que no la quiero compartir, simplemente es sencillo, es mi tema, son mis cosas, mis vivencias, y es una historia que hoy por hoy no la voy a compartir más de lo que ya ha salido... algún día quizá haga algo, o sienta que quiero, siempre una de las cosas que he querido hacer en mi vida es un libro, y por ahí pueden salir más cosas”, señaló la actriz para el programa Venga la Alegría.

Debido a que muchos consideran que Luis Miguel se guardó algunos secretos de su vida personal en la serie de Netflix, Issabela promete hacer todo lo contrario.

“Yo soy muy, no sé, tengo una manera de contar mis cosas, y siempre he sido muy verdadera, y eso es la cosa, que yo no puedo abrir un tema y dejarlo ahí, o sea, no es tan fácil, ustedes tienen un micrófono y dicen: ‘pero yo quiero saber tal cosa’, esa cosa viene con una cadena gigante, de mil otras cosas”, comentó.

Sobre el por qué no ha hablado sobre su relación con Luis Miguel, aclaró que no ha sido un sentimiento de dolor o arrepentimiento.

“Para nada, todo lo que me ha pasado en mi vida me ha enriquecido enormemente, aprendí muchas cosas, no, no, nunca me voy a arrepentir, jamás”, aseveró.