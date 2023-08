Junto con las fotos, Jennifer Lopez también compartió un emotivo poema que escribió para su esposo Ben Affleck.

“Querido Ben, Sentada aquí sola / Mirando mi anillo / Me siento abrumada / Me dan ganas de cantar y cantar / Cómo terminamos aquí / Sin rebobinar / Oh, Dios mío / Esta es mi vida ... Jennifer”. Además, agregó los hashtags, “#DearBenPartII” y “#ThisIsMeNow”, refiriéndose a su próximo álbum de estudio This Is Me... Now, que se lanzará este año.

La actriz usó varios vestidos de novia de Ralph Lauren, así como casi 100 mil dólares en joyas de Mikimoto durante la celebración de su segunda boda el 20 de agosto de 2022, en la lujosa propiedad de Affleck en Georgia.

La fiesta se celebró después de su discreta boda privada en Las Vegas un mes antes.

Jennifer Lopez comparte con Marc Anthony a los mellizos Max y Emme, de 15 años, mientras que Ben Affleck comparte tres hijos con su ex esposa Jennifer Garner; Violet, de 17 años, Seraphina, de 14 y Samuel, de 11.

La pareja se enamoró por primera vez a principios de la década de 2000 en un romance que ocupó los titulares y los dos se comprometieron en 2002. Pero dos años más tarde, después de que su relación estuviera inmersa en la atención de los medios, cancelaron su compromiso y se separaron.