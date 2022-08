La boda de Jennifer Lopez y Ben Affleck ha dado mucho de qué hablar desde su inicio, no solo por su regreso, su compromiso, boda secreta en Las Vegas y su romántica luna de miel en Europa, también por su reciente enlace en Georgia.

A través de su block titulado On the Jlo, en el que la cantante comparte su día a día con sus fans, la intérprete de temas como Dinero, Dance again, entre otros, mostró a sus seguidores imágenes del vestido que uso y los bocetos creados por la firma neoyorquina.