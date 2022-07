Por ello, la poderosa pareja no dudó en contratar a Colin Cowie —que organizó fiestas para JLo y Kim Kardashian en el pasado— para crear su segunda boda “multi-evento” después de que la pareja se casara en Las Vegas a mediados de julio, publicó quien.com

Jennifer López y Ben Affleck están listos para comenzar a organizar las celebraciones de su boda y, a decir por sus allegados, tienen la intención de “tirar la casa por la ventana” y no escatimar en gastos.

Se sabe que las fiestas organizadas por Cowie pueden costar entre 25 mil y 25 millones de dólares, un lujo que sólo las superestrellas de Hollywood se pueden dar.

Fuentes cercanas a la pareja han revelado a Page Six del New York Post que la gran reunión tendrá lugar en la gran mansión del protagonista de Aguas profundas en Riceboro, Georgia, en un futuro no muy lejano.

También se habla de que los invitados, todos los que no fueron requeridos a las íntimas nupcias de Las Vegas, se dirigirán a la isla de St. Simons para continuar con las celebraciones. Se espera que entre el desfile de estrellas que seguramente asistirán, acuda el hermano de Ben, Casey Affleck, Matt Damon y Jimmy Kimmel.