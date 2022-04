Jim Carrey podría filmar ‘Ace Ventura 3’, solo si la dirige Christopher Nolan

Para que Jim Carrey acepte filmar la tercera entrega después de 27 años de su última entrega, dependerá solo de una cosa, que la película sea dirigida por Christopher Nolan, conocido por filmes como Dunkerque (2017), Interstellar (2014), entre otras.

Así lo dijo el propio Jim Carrey: “Creo que después del hecho, cuando han pasado muchos años, a menos que una persona genial, un director o un autor venga a ti con una visión completamente nueva de lo que está pasando, ya sabes. Si Christopher Nolan viniera a mí y me dijera: ‘Quiero hacer que Ace Ventura sea real y quiero hacer algo, ya sabes, algo más interesante’... Entonces podría escuchar. Pero en su mayor parte, después de cierto tiempo, no hay una sola célula en tu cuerpo que sea esa persona. Así que terminas simplemente imitando lo que hacías en los viejos tiempos y la inspiración original no está ahí”, resaltó

Ace Ventura 3 dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Jim Carrey sería del agrado de muchos de los fans que amaron a este personaje, conocido por proteger a los animales.

Aunque no se ha comentado nada al respecto, se sabe que el director está muy ocupado actualmente rodando Oppenheimer, que tratará sobre uno de los padres de la bomba atómica. Pero después tiene la agenda libre, por lo que se espera se pueda concretar algo respecto a este proyecto.