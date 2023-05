Jimin, integrante de BTS, forma parte del soundtrack de la película “Rápidos y furiosos 10”.

El intérprete de “Like Crazy” y “Set me free Pt.2” pone su voz a “Angel Pt. 1”, una de las canciones oficiales de la música de la película protagonizada por Vin Diesel.

El adelanto de un minuto fue liberado en plataformas y prepara el ambiente para el estreno de Fast X, largometraje considerado el ‘inicio del fin’ para la franquicia de acción y pasión automovilística.

En redes sociales ya se revelaron las primeras imágenes del MV, en el que se observa la silueta de Jimin y después su imagen completa.

“Angel Pt.1” es una colaboración entre varios artistas, como Kodak Black, NLE Choppa, JVKE y Muni Long junto con Jimin de BTS, raperos y vocalistas convocados para el proyecto.

Park Jimin interpreta parte del coro en inglés en “Angel Pt.1”, cuya traducción dice “Ángel, no vueles tan cerca de mí. Soy lo que quieres, no lo que necesitas. No quieres perder esas alas. La gente como yo rompe cosas hermosas”.

Según el tuit de BIGHIT, el tema musical será lanzado el 18 de mayo, en la víspera del estreno central de “Fast X”.