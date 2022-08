John Travolta y Olivia Newton-John recrearon su icónica escena de ‘Vaselina’

Primero Newton John cantaba sobre el escenario Hopelessly Devotwed to You, con la gran voz que la caracterizaba, pero sólo con el acompañamiento de los músicos y del público, hasta que de pronto subió su compañero, quien se encontraba entre el público.

Ambos disfrutaron cantando el clásico tema You’re the One That I Want, causando la emoción del público mientras aplaudían y ambos bailaban como si no hubiera pasado el tiempo, quedando en la memoria de todos los asistentes ese memorable momento.