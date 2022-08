Johnny Depp y el guitarrista Jeff Beck fueron acusados de plagio, al hacer uso de la letra del poema Hobo Ben, en el tema Sad Motherfuckin’ Parade.

De acuerdo con la revista Rolling Stone, Hobo Ben es un poema popular negro, documentado en el libro Get Your Ass in the Water and Swim Like Me, de Bruce Jackson, quién habría conocido al autor.

La canción contiene líneas similares a las escritas por Slim Wilson.

“Damas de cultura y belleza tan refinadas, ¿hay alguna entre ustedes que me conceda vino? Estoy andrajoso, lo sé, pero no tengo mal olor, y que Dios bendiga a la dama que me invitará a un trago”.