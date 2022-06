Luego de ganar el juicio contra su ex esposa Amber Heard, Johnny Depp relanzará su carrera musical.

Mientras el jurado daba a conocer su veredicto, el actor se encontraba en Reino Unido, días antes había subido al escenario del Sheffield City Hall con Jeff Beck.

Y es que, desde hace unos años, además de ser amigo del famoso músico, Deep ha participado en varios de sus espectáculos, publicó us.marca.com.

En la gira del músico, Depp ha estado apoyándolo y tocando versiones de canciones como Little Wing de Jimi Hendrix y What’s Going On de Marvin Gaye.