Johnny Depp y Amber Heard protagonizaron a principios del año uno de los juicios más mediáticos a raíz de un artículo que ella escribió en 2018 hablando de su experiencia como víctima de violencia doméstica y que el actor consideró un ataque a su persona pese a que no mencionaba su nombre.

Tras tres semanas en los juzgados, el actor ganó tres de las demandas por difamación que había interpuesto contra su ex esposa y a la actriz la condenaron a pagarle 10 millones de dólares por daños y perjuicios, y la jueza a su vez falló en su favor en una de las contrademandas que presentó contra su ex.

En su momento, Depp aseguró que no pensaba pagarle ni un dólar a su ex mujer y ahora su equipo legal presentó una petición en el Tribunal de Apelaciones de Virginia en la que argumenta que la estrella de 59 años no debe ser considerada responsable de los comentarios realizados por su abogado Adam Waldman al medio Daily Mail en abril de 2020, en los que aseguraba Amber y sus amigos le habían tendido una trampa en 2016 al llamar a la policía para contar un “bulo” sobre los supuestos abusos que ella estaba sufriendo.