Kanye West sorprendió a sus seguidores al anunciar su esperado nuevo álbum titulado ‘Bully’, un proyecto, que promete ser una exploración profunda de sus experiencias personales y su evolución artística, lo que ha generado una gran expectación en la comunidad musical.

Para acompañar el anuncio, West lanzó el primer sencillo del álbum, titulado ‘Beauty and the Beast’, en el que Kanye invita a los oyentes a sumergirse en su mundo, donde la vulnerabilidad y la fuerza coexisten.

El nuevo sencillo se caracteriza por un instrumental suave y letras que tocan temas profundos y emocionales.

Kanye cantó: “I still think about it every night and day to try to stay away, to keep my audience / Don’t take this disrespect, I’m sitting here trying to redirect”, lo que dejó a sus seguidores analizando su mensaje.

Mike Dean, uno de los colaboradores habituales de Kanye, comentó que esta canción era un “sobrante” del álbum Donda, lo que ha causado revuelo, ya que muchos fans no esperaban este giro, de acuerdo con elimparcial.com.

Además de este tema, Kanye mostró una versión final de su canción “530”, incluida en su proyecto “Vultures 2” junto a Ty Dolla Sign.

Los fanáticos y críticos están ansiosos por descubrir cómo este nuevo trabajo se compara con sus proyectos anteriores y qué nuevas direcciones tomará su música.