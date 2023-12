En esta presentación West no estuvo solo, sino que fue acompañado por Chris Brown, Offset, Kodak Black, Lil Durk, Bump J, Freddie Gibbs y North West, hija del reconocido rapero con Kim Kardashian, señaló vanguardia.com

SLIDE - NORTH WEST , KANYE WEST , TY DOLLA $IGN AND JAMES BLAKE , “VULTURES ¥$ ALBUM”. pic.twitter.com/3g8ONoe4Tb

El álbum que verá la luz el viernes 15 de diciembre representa un polémico regreso al mundo de los espectáculos para Kanye West, quien se ha atrevido a hablar abiertamente de sus opiniones “antisemitas”, burlándose de quienes lo critican por este tema.

Durante este rave, los invitados y West intervinieron en temas como Everybody que hace sample de una parte del tema Everybody Backstreet’s Back de los Backstreet Boys, además de presentar una línea del tema New Body de Nicki Minaj.

Sin embargo, la actuación que causó furor entre el público y las redes ocurrió al final de la presentación, ya que el rapero lució un sombrero negro al estilo de cierto “klan” norteamericano.