Noche de Fuego está basada en la novela Prayers for the stolen de Jennifer Clement, y se desarrolla en un pueblo ubicado en la montaña donde una niña de ocho años, Ana, y sus dos mejores amigas juegan en las casas vacías que han dejado los desplazados por la violencia.

“Siempre me preguntan por qué hablo de la violencia, creo que yo no escogí la violencia para que fuera el tema de mis películas. Tal vez la pérdida sí, no sé por qué, pero creo que es un elemento común que hay en todos mis trabajos. A veces hay un agujero, una ausencia de algo que falta. Pero siento que también hay mucha luz de los personajes a los que me acerco”, dijo Tatiana en entrevista con SinEmbargo en 2019 en Los Cabos.

El filme producido por Pimienta Films fue filmada en la Sierra Gorda de Querétaro aunque en una conversación que tuvo Tatiana Huezo con medios, la cineasta enfatizó que la cinta no se sitúa en ningún lugar en específico.

“No es una película de narcotráfico, no es una película que queramos sacar balazos por balazos, sino que realmente es la historia de tres amigas que nos roban el corazón y que nos dan una probadita de lo que es nuestro país”, acentuó Celis durante la conferencia ofrecida en el FIC de Los Cabos.

Huezo, que tiene 49 años y doble nacionalidad, mexicana y salvadoreña, ganó reputación internacional con su primer documental, El lugar más pequeño, en 2011. Su segundo proyecto, Tempestad (2016), centrado en la violencia mexicana, se llevó el premio Fénix al mejor documental en los premios Goya.

Una Cierta Mirada, según admitió Frémaux, ha sido considerada a menudo como la sección en la que acababan las películas que no habían encontrado su hueco en la competición oficial, pero el certamen le quiere devolver este año su “sentido original”, con la mirada puesta en esa cinematografía más joven.