“Perdón que no nos vimos en París, pero voy a volver a tocar en el próximo verano europeo en el Stade de France. Si quieres venir, estás más que invitada. Y tengo un disco vinilo para ti también”, le dijo Ed Sheeran a Antonela Roccuzzo en un video que grabó junto a la ex Casi Ángeles.

Por ese entonces, bromeó en sus redes sociales al lamentar no haber podido conocer a su ídolo, quien recientemente lanzó, Merry Christmas junto a Elton John.

Aquel encuentro entre las dos figuras no pasó desapercibido para Antonela Roccuzzo -esposa de Messi-, quien se declaró fanática del músico autor de temas como Perfect y Thinking Out Loud.

¿Cómo surgió el video ?

“Se me ocurrió hacerlo porque durante la nota hablamos del público argentino, de su fanatismo por el fútbol y me contó cómo había sido su encuentro con Messi. Y cuando terminó la entrevista le propuse mandarle un video a Antonela, que no había podido conocerlo”, explicó Dakyta a Teleshow sobre las imágenes se viralizaron y llegaron rápidamente a la rosarina, publicó infobae.com

¿Y, cuál fue la reacción del músico?

“¡Aceptó de inmediato! Re buena onda, muy simpático”, destacó la conductora sobre el artista que no dudó en aceptar la propuesta y saludar la mamá de Thiago, Mateo y Ciro, quien recibió el video con mucha alegría.