Lana Del Rey retrasó su próximo y noveno álbum, Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd ’, y compartió la lista de canciones junto con algunas ilustraciones alternativas de portadas del álbum.

Además compartió la lista de canciones y la continuación de Blue Banisters y Chemtrails Over The Country Club de 2021, con un primer vistazo a la edición de vinilo del disco.

Del Rey hizo un cover previamente Buddy’s Rendezvous de Father John Misty en junio del año pasado.

El disco estará copuesto por 16 canciones:

1. The Grants

2. Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd

3. Sweet

4. AW

5. Judah Smith Interlude

6. Candy Necklace

7. Jon Batiste Interlude

8. Kintsugi

9. Fingertips

10. Paris, Texas

11. Grandfather Please Stand on The Shoulders of My Father While He’s Deep-Sea Fishing

12. Let the Light In (ft. Father John Misty)

13. Margaret (ft. Bleachers)

14. Fishtail

15. Peppers (ft. Tommy Genesis)

16. Taco Truck x VB