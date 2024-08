Carín León, el cantante vanguardista y líder de una nueva generación de música mexicana, lanza el video oficial de “Aviso Importante” junto al cantautor mexicano Bolela.

El video, inicia con la publicación de TikTok que le cambió la vida a Bolela. Se trata de un post del 19 de mayo de 2023 en donde Bolela dirige una súplica a sus seguidores y suelta un deseo al Universo.

El video, inicia con la publicación de TikTok que le cambió la vida a Bolela. Se trata de un post del 19 de mayo de 2023 en donde Bolela dirige una súplica a sus seguidores y suelta un deseo al Universo.

"Si TikTok hace que los sueños se vuelvan realidad, esta canción la va a escuchar Carín León, por favor".

Poco sabía Bolela que ese TikTok llegaría a Carín, que escucharía la canción y la incluiría en su exitosa producción discográfica Boca Chueca, Vol. 1.

“Aviso Importante es la rola que me cambió la vida, literalmente. Fue la canción con la que me descubrió Carín y su equipo, que me firmaron en su disquera. La canción viene de un desamor donde uno acepta menos de lo que da. Es una letra donde uno se conforma, dando el 100 por ciento aunque no le regresen ni el 10. Viene desde el dolor, desde estar realmente roto por esa persona. De una persona que no es correspondida, que literalmente la quiere querer, pero no se deja”, cuenta Bolela.