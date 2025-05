Con una letra honesta y profundamente emocional, Edén narra con madurez el cierre de un ciclo, dejando atrás el dolor y abrazando el crecimiento personal.

Esta es una canción que no busca culpables sino razones, y que conecta con todos los que hemos aprendido que a veces, el amor también significa soltar.

“Espero allá contigo todo bien, si me preguntas por acá muy bien también, no sé si a ti también te esté pasando, lo bueno y malo se nos va olvidando, ya no duele si me dejas de importar”, dice parte de la letra.