“Fue mi culpa, no te valoré, valgo mad.., hasta pa’ querer, el corazón pregunta por ti, y yo no sé qué decir. Aquí viene de nuevo, otra crisis de ansiedad me da por recordarte últimamente más y más. Por andar de bandido, ahora ando bien jodido, nada tiene sentido desde que tú ya no estás” versa la canción, que a dos días de haber sido lanzada en YouTube, acumula más de medio millón de visualizaciones.

Neptuno se suma a los recientes éxitos que el sinaloense ha lanzado con su disco Como en los viejos tiempos, con sencillos como Me aventé, Peca de bonita, La nena, Suéltame la mano, Pudiste pero no quisiste, El Mikima, El que puede quiere, El viejo del monte, Alias Jabón, Le pasé a la plebe, entre otras.

Cabe destacar que el intérprete de Chale, continua con éxito su Como en los Viejos Tiempos Tour con presentaciones agendas en ciudades como Tabasco, Chihuahua, Puebla, Tampico, Costa Rica, Santa Rosa California, Fresno, Jalisco, Monterrey, Los Mochis, Hermosillo, San Diego, entre otros.