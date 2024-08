El director Shawn Levy describió el proceso de obtener los derechos para licenciar la canción para la película, lo que incluyó una petición personal a la leyenda del Salón de la Fama del Rock and Roll. “Involucró una visita personal a Madonna, donde le mostramos la secuencia en la que se usaría Like a Prayer , dijo Levy.

La Choir Version , que incluye el coro I’ll Take You There , profundiza aún más en el aspecto espiritual, centrándose en los vocalistas góspel que elevan el espíritu.

“También, comencemos con el hecho de que no otorgan licencias fácilmente — que Madonna no licencia simplemente la canción, en especial esa canción”, intervino Reynolds. “Fue importante pedirla y ciertamente más importante aún usarla. Fuimos y nos reunimos con ella y le mostramos cómo se estaba utilizando, dónde y por qué”.

El actor dijo que la cantante tuvo algunas opiniones sobre cómo deberían usar la canción en la película. “Ella hizo unos apuntes maravillosos”, dijo Reynolds. Literalmente entramos en una nueva sesión de grabación en 48 horas para aplicar esa observación. Hizo que la escena fuera mejor”, Señaló el actor.

La sincronización en la película más exitosa del verano ayudó a que Like a Prayer hiciera su debut en las listas globales de Billboard la semana pasada, cuando la canción alcanzó el puesto No. 181 en el Global 200 y el No. 189 en el Global Excl. U.S. La canción estuvo en el No. 1 del Billboard Hot 100 durante dos semanas en 1989.