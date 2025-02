Marvel Studios ha lanzado un nuevo avance de Thunderbolts durante la Super Bowl, que revela más detalles de la esperada película y presenta a uno de los héroes más poderosos del universo Marvel: Sentry.

Este tráiler continúa la racha de anuncios de la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), que comenzó con el lanzamiento del primer tráiler de The Fantastic Four: First Steps.

En esta nueva entrega, personajes populares como Yelena Belova, Bucky Barnes y otros, se reúnen para enfrentar una nueva amenaza que pone en peligro Nueva York.