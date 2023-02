El cantante, acordeonista y compositor de música regional mexicana Remmy Valenzuela, estrenó hace unos meses su reciente producción discográfica titulada En vivo desde el Rancho.

Dicha producción alberga temas como Que no me faltes tú, Ya te vi, Invéntame, No me queda más, Carita linda, Gracias a Dios, Vuelvo, Te Amo, No se da dado cuenta y Con toda el alma.

También incluye un popurrí de Bobby Pulido con las canciones Murió de amor, Desvelado, Otra vez, y su reciente sencillo La novena maravilla, canción que ha tenido bastante apoyo en plataformas digitales, pues tan solo en su canal de YouTube ya cuenta con 350 mil views y miles de streams en Spotify.