La famosa empresa de cine y televisión está realizando una campaña llamada For You Consideration o Para Su Consideración , en ella ha colocado a diversos filmes que estarían buscando ser nominados por la Academia; sin embargo, resalta que uno de ellos sea la película de Joker.

La marca de Warner Bros. buscará apostar por la secuela de Joker , un filme que a pesar de no ser del agrado de todo el público, si era una cinta que generó grandes expectativas durante su lanzamiento; por ellos, aquí se mencionan las categorías por las que impulsarán a la película protagonizada por Joaquin Phoenix y Lady Gaga.

Según la página creada por la misma, la secuela de Jocker estaría siendo presentada para ser nominada a 17 categorías diferentes dentro de los premios, desde Mejor Canción Original, hasta el Oscar a Mejor Actor, detalla milenio.com

Otras categorías en las que busca competir son Mejor director, Mejor guión adaptado, Mejor actriz de reparto, Mejor Reparto, Mejor fotografía, Mejor edición de película, Mejor diseño de vestuario, Mejor sonido, Mejores efectos visuales, entre otros.

Un punto importante por rescatar es que la cinta no atrajo ni al público ni a la crítica, pues fue muy detestada y señalada por ser un musical y no venderse como tal, además claro de que la historia parecía ser la misma y no desarrollaba algo innovador en la misma.

Según diversos medios de cine como IMDb, la cinta solo logró 5.3/10 estrellas y en Rotten Tomatoes tanto la crítica como el público en general le otorgó el 32 por ciento de aprobación.

Joker 2 intenta sumergirse una vez más en la mente de Arthur Fleck, pero desafortunadamente, pisa demasiado el mismo terreno que la primera película.

El Joker original fue un estudio de personaje tan meticuloso y completo que al final, parecía que quedaba poco por descubrir. Esa sensación exacta persigue a esta secuela, ya que lucha por encontrar nuevas dimensiones a la compleja psique de Arthur, haciendo que la película se sienta más como un epílogo que como una narrativa nueva.